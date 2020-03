Bressán y Ojeda, distintas realidades de dos condenados por cruentos femicidios

El caso de Bressán

¿Y Ojeda?

El brutal crimen de Fátima Florencia Acevedo, por el cual está detenido su expareja, Jorge Nicolás Martínez, trajo al recuerdo otros femicidios ocurridos en Paraná y la zona.Uno de ellos es el de Priscila Hartman, por el cual fue condenado Facundo Bressán. Otro es el doble femicidio de Miriam Ibarra y Lidia Milessi, cometido por el exprefecto, Orlando Ojeda.Ambos están presos en la cárcel de Paraná, pero,indagó en la Justicia y pudo saber que atraviesan situaciones muy diferentes.Fuentes del Juzgado de Ejecución de Penas hicieron notar que en muchos de los casos "los femicidas tienen buen comportamiento en la Unidad Penal". Incluso citaron el caso de un hombre condenado con el anterior Código Penal que tiene un puesto en una feria de la capital entrerriana y que su manera de actuar es "ejemplar".Además, comentaron que en la cárcel comparten pabellones con quienes están bajo las mismas condiciones de condenas o a esperas de las mismas (femicidios o intentos de femicidios). También pueden contar con asistencia psicológica o psiquiátrica en el caso en que lo requieran, aunque deben solicitarla, puesto que no se los obliga a tener ese tipo de "contención".En tanto, desde el Servicio Penitenciario hicieron notar que "suelen ser reservados, no dicen mucho ni muestran signos de arrepentimiento" e incluso "suelen inventar situaciones que nunca sucedieron".Frente a esto, las autoridades confirmaron aque, pero precisaron que es por el lapso de una hora, durante el cual permanece con custodia permanente. Precisaron que esto se debe a que le autorizaron que vea a su hija extra muros, para evitar que la pequeña sea llevada hasta la cárcel.. Es que había manifestado en su momento temores para estar aquí, pero accedió para poder ver a su hija. Es por ello que,No obstante, desde la Justicia hicieron hincapié en que "no puede salir del domicilio, tiene control en la puerta, no puede ingerir bebidas alcohólicas, no puede ocasionar ruidos molestos y debe comportarse". Además, ratificaron que "no puede andar solo en la calle y siempre debe tener compañía de un penitenciario".Mientras tanto,Priscila Hartman tenía 22 años y desapareció el 23 de octubre de 2014. Tres días después fue encontrado su cuerpo en un descampado de San Benito.Casi un año más tarde se llegó a la condena. Declararon más de 60 testigos y el médico forense, Walter Aguirre, fue contundente al describir la mecánica del crimen arrojada por la autopsia y concluyó que la joven luchó por su vida y sufrió su muerte. El forense describió el crimen como "la obra de un psicópata".Interrogadas autoridades judiciales sobre la situación deEs que el responsable del escalofriante doble femicidio sucedido en noviembre de 2016Mientras tanto, tampoco tiene contacto con sus hijos, ya que ellos mismos no tendrían intenciones de verlo, algo que también es común en casos de femicidios.Orlando Ojeda, de 48 años, quien era integrante de la Prefectura Naval Argentina -de donde fue exonerado tras el hecho-, asesinó en noviembre de 2016 a Miriam Romina Ibarra, de 35 años, y Lidia Milessi, de 45, esta última madre de sus tres hijos, con una diferencia de 15 minutos entre sí.En mayo de 2018 acordó pena perpetua en un juicio abreviado. Fue el mismo Ojeda el que pidió que la resolución de la causa sea en un juicio abreviado para evitar ocasionar más dolor y sufrimiento a sus hijos, en caso que debiera atravesar un proceso judicial.Es que el hombre había tenido tres hijos fruto de su matrimonio con Milessi, quien era docente en la escuela técnica N° 2 Almirante Brown de Paraná.Ibarra, en tanto, era madre de dos hijos que en aquel momento tenían 11 y 13 años; se desempeñaba cabo de la Policía de Entre Ríos.En 2016, Ojeda mató a su pareja y a su ex con el arma reglamentaria. La noche del 5 de noviembre de 2016 fue a la casa de su expareja, Romina Ibarra, en el barrio Mosconi, y la mató a balazos. Cuando salía de la vivienda, le disparó a un vecino que acudía a ayudarla. La mujer tenía 37 años y prestaba servicio para la Policía de Entre Ríos.Luego, manejó su moto hasta el barrio Los Gobernadores, entró a la casa de calle Medus y Antelo y le disparó en la cabeza a su exesposa, Lidia Milessi. Luego fue a su casa, en Bajada Grande.