Dos muertos tras el choque frontal entre un colectivo y un camión

Dos personas murieron este martes en un choque entre un colectivo y un camión, en Moreno. Hay 18 heridos. El hecho ocurrió cerca de las 22.30, en la Ruta Provincial 24 y la calle Araucanos.



El interno 1205 de la línea 365 estaba lleno y se dirigía a a Luján. El camión, proveniente de Bahía Blanca, transportaba papas y tenía como destino el mercado de José C. Paz.



Sin embargo, en cercanías del barrio El Vergel, los vehículos chocaron de frente, dejando destrozadas sus partes delanteras.



Según el primer balance, dos personas perdieron la vida: el conductor del camión y una pasajera del colectivo.



?Además, el chofer de la línea 365 sufrió la amputación de una pierna.



Los 18 heridos fueron trasladados a los hospitales de José C. Paz, Moreno y General Rodríguez. Una nena de 2 años fue atendida en el Hospital Posadas.



"Fue muy fuerte el golpe. Hay muchos heridos, están desfilando ambulancias", dijo Gabriel Gusso, delegado de UTA y agregó que "las víctimas fatales serían pasajeros del colectivo".



"El chofer no va a poder trabajar más. Hace dos meses que hacía este recorrido en la línea. Es muy poco para poder desempeñarse correctamente", expresó Gusso.



"Por otro lado, el factor ambiental: la ruta 24 es oscura, no se ve bien y está mal señalizada", completó Gusso, que también denunció habituales sectores con barro o con manchas de aceite en la ruta.



Los vecinos reclaman que se instalen semáforos y lomos de burro en la zona.