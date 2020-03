Pelea y heridos en cárcel de Gualeguaychú: Revelan detalles e incautan 19 chuzas

La Unidad Penal Nº2, ubicada en el corazón del Barrio de Pueblo Nuevo de Gualeguaychú, fue noticia el lunes por la noche, debido a una serie de hechos en los que agentes del Servicio Penitenciario debieron recurrir al uso de la fuerza para reducir a un interno de frondoso prontuario que los amenazó con una faca. El preso, oriundo de Paraná y habitué de unidades carcelarias desde muy joven, finalmente pudo ser reducido.Según el diario, todo comenzó en horas de la tarde, cuando personal del Servicio Penitenciario advirtió que podría registrarse un incidente entre un interno del Pabellón 1 con otro del Pabellón 6. Los reclusos de estas dos secciones pueden llegar a cruzarse durante los días de visita, por lo que los guardiacárceles decidieron actuar.Lo primero que hicieron fue individualizar al preso del Pabellón 6 que pretendía pelearse con el del Pabellón 1. Una vez identificado, lo redujeron por medio de la fuerza y se lo retiró a otro lugar de la unidad penal, a los fines de evitar un conflicto mayor.Sin embargo, esto no terminó aquí, sino que comenzó una de las partes más extrañas de historia: cuando el preso del Pabellón 1 que pretendía pelearse se enteró que su contrincante fue reducido, comenzó una enfática protesta. Tanto lío hizo que sus propios compañeros del pabellón le dijeron que termine con los insultos y las amenazas, y se vaya a dormir.Finalmente, los celadores intentaron llevárselo, y fue entonces cuando el preso sacó una faca que tenía escondida y redujo al personal carcelario. Por protocolo, los empleados de la cárcel no portan armas de ningún tipo, y ante hechos como este deben llamar a la guardia armada.Lo cierto es que el preso salió del Pabellón 1 armado con la faca en la mano, amenazando a los celadores desarmados. Al mismo tiempo, desde el interior del pabellón recibió una especie de lanza con un elemento cortante, con el cual amenazó a los agentes de la guardia armada, quienes al ver que el sujeto no obedecía las órdenes, comenzaron a disparar balas de goma. La balacera redujo al recluso, que luego fue derivado al Hospital Centenario, donde se encuentra con una custodia permanente.En lo que respecta al oficial herido durante los disturbios, las autoridades afirmaron que no fue herido con una faca sino con la malla de un reloj que el preso usaba.Luego de los incidentes ocurridos en la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú, se realizó una requisa que hicieron la guardia de entrada y de salida del Servicio Penitenciario, en el pabellón 1 lugar donde se produjeron los disturbios, y se secuestraron 19 chuzas y ocho celulares.En el momento de abrir las celdas se encontraron con este tipo de armas caseras y los equipos de teléfonos, que son utilizados por los internos y que ingresan más allá de las prohibiciones que existen en el ámbito carcelario.Por otro lado, segúnel reo que había recibido el impacto de una bala de goma y que debió ser internado en el Hospital Centenario, se encuentra en Terapia Intensiva, con respirador, en estado reservado.