Colonia Avellaneda: Denuncian a una familia por "reiterados hechos delictivos"

Un vecino manifestó que recibió "una pena de probation" luego de defender a su hija a la que un integrante de una familia problemática "le robó el celular".



La familia denunciada por un vecino de la localidad, vive "en la misma manzana de la municipalidad y de la comisaría" de Colonia Avellaneda.

"Le robaron el celular a mi hija, a mi sobrina también le robaron el celular. Fue el hijo de esta gente. La policía nunca llega cuando uno los llama y cuando uno se tiene que defender a mano propia, esta gente te denuncia. Yo salí en defensa de mi hija y por eso me dieron probation con tareas comunitarias", aseguró a Elonce TV el vecino de Colonia Avellaneda que reclama "respuestas".



Dijo que las personas "problemáticas" tienen "tumberas, motos, ventiladores, televisores, tienen de todo robado. Esa gente vino de otro lado porque los echaron, están intrusados. He ido a tribunales millones de veces y sigo sin respuestas. Mi mujer se tuvo que ir de Colonia Avellaneda, cambiar los chicos de escuela. Fue agredida con los mellizos, la agarraron a piedrazos, a golpes y no ha pasado nada. Y sigue esta gente haciendo lo que hace, de la misma manera". Elonce.com.