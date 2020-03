Caso Nahiara: Pedido de Lescano para ausentarse y testimonios de los hermanitos

Ausentarse

Polémico traslado

Agresión constante

Que se quedara

Amenazas

A favor de Lescano

Se desarrolló el segundo día de audiencias en el marco del juicio oral contra Miguel Cristo y Yanina Lescano por el homicidio calificado de Nahiara Cristo, la niña de dos años que murió tras meses de sufrimiento, desnutrición y malos tratos., mientras que aún no aparecieron testimonios que prueben con contundencia que ejercía violencia de género contra Lescano.En el inicio de la audiencia, la Fiscalía desistió de la declaración de cinco testigos, mientras que el defensa de Yanina Lescano, solicita incorporar por su parte, a uno de los mencionados testimonios que deberán presentarse este miércoles en los tribunales de Paraná, cuando se realice la tercera jornada del juicio por la muerte de Nahiara Cristo, de dos años de edad.La defensa de Lescano busca probar que estaba sometida a un contexto de violencia de género.Otro de los puntos expuestos por la defensa de la imputada Lescano, fue el pedido de ausentarse de la audienciaAl respecto, la defensa de Lescano solicitó que su representada pueda quedarse en la casa donde cumple la prisión domiciliaria, ya que la imputada vive en la sala de audiencias, un estado de "vulnerabilidad debido a la cercanía con el imputado Cristo", señaló Cozzi.Por otra parte, la imputada Lescano pidió. Sin embargo, el juez afirmó que no estaba la certificación que debería presentarse en este caso y agregó queOtro de los pedidos realizados por el abogado Patricio Cozzi, fue cambiar la modalidad de traslado de los imputados Lescano y Cristo, para que el mismo, se realice en diferentes vehículos.Según afirmó el letrado, para las anteriores audiencias, a Yanina Lescano y Miguel Cristo, los trasladaron juntos yDebido a la posibilidad, Lescano "tuvo que pedir que primero lo lleven a Cristo al penal, porque laDe los testimonios que se escucharon en la segunda audiencia del juicio, se destacaron dos operadoras del Copnaf que trabajaron con los tres hijos de Lescano tras la muerte de Nahiara. La psicóloga Jimena Serrano y la asistente social María Romina Santana expusieron lo relatado por los tres niños con el objetivo de contextualizar lo que ocurría dentro de la vivienda familiar ubicada en el barrio Paraná lll.Serrano aseguró que los tres niños reconocieron queporque se portaba mal, que le pegaba fuerte, con un cinto, que le pegaba todo el día, en todo el cuerpo y que ella tenía sangre. Dijo que Nahiara tenía lastimado los pies, porque le pegaba todo el día los pies"."No podíamos sentarnos en una silla porque era de Nahiara, esa silla estaba toda meada y con sangre", relató la psicóloga del Copnaf según indicó. Según el relato de la profesional, la niña reconoció que Cristo y Lescano se peleabanTambién aseguraron que Lescano no era consciente de la gravedad de lo que estaba viviendo Nahiara y terminó con el desenlace fatal. Cabe recordar que Nahiara falleció de una insuficiencia multiorgánica producto de "más de tres meses de desnutrición", según aseguró el médico forense Walter Aguirre. Además, la niña de dos años sufrió quemaduras y golpes intensos antes de morir.Declaró también una policía que estaba en la guardia del Hospital Materno Infantil San Roque al momento de la llegada de Nahiara junto a Cristo, a quien le prestó un teléfono para llamar a Lescano. Al momento de ese llamado, Lescano estaba en la casa de una vecina que le cuidaba a los hijos habitualmente y que también declaró este martes como testigo. Se reprodujo el llamado en el cual Lescano aseguró que un familiar de Cristo la había amenazado y este le reclamaba que vaya al hospital.También declaró el director del 911, Esteban Alegrini, en referencia tres llamados que se hicieron al servicio de emergencia. Uno en agosto del 2018 porque presuntamente Nahiara estaba encerrada y sola en la casa.. Además, dos llamados más correspondientes a los últimos momentos con vida de Nahiara cuando se llamó a la ambulancia.A pesar de esto, todavía no ha aparecido ningún testimonio contundente que pruebe un contexto de violencia de género que haya inhibido una eventual acción de Lescano para evitar la muerte de Nahiara. Sin embargo, si hay un informe que da muestra de la historia de violencia que sufrió Lescano y también consta que Cristo encerraba a los cuatro niños y Lescano en la habitación: "Yo les enseñaba a los chicos a salirse por la reja pero yo no podía salir porque estaba embarazada", había asegurado Lescano.