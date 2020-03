Dos detenidos

Video: Búsqueda de Ramoncito: "Lo quiero encontrar, sea como sea", imploró su padre

imploró aGabino Grandoli, padre de Ramoncito, el niño de 13 años que permanece desaparecido desde el pasado 28 de febrero en la localidad de Hernandarias.de la vivienda allanada ayer, propiedad de los familiares de Ramoncito.Personal policial, efectivos de Criminalista, bomberos voluntarios y operarios municipales permanecían en el lugarGrandoli (p) observaba el operativo de búsqueda desde el interior de un auto, debido a una restricción judicial que pesaba sobre él, por cuestiones anteriores a la desaparición del niño, y no podía acercarse al domicilio allanado., aseguró al hombre cuando fue consultado por los motivos por los que Ramoncito había estado en la casa de sus primos. Es que según se sabe, solía estar hasta 15 días con ellos, para hacer escobas o ir a cazar."Un primo lo trajo en moto y con engaños, que iban a hacer escobas, pero no sé qué pasó. Y como no volvió, mandé a preguntar con mi hermana y le dijeron que había salido el viernes 28 de febrero a las 11 de la mañana, y que había comido todo. Pero a casa no llegó, y ahí empezó la búsqueda", recordó.. Entonces lo mandé llamar pero ya no lo vi más.. Me dijeron que nunca llegó a la casa", rememoró el hombre."A Ramoncito lo quiere toda la gente", aseguró, y las lágrimas no le permitieron seguir.Tras allanamientos realizados este lunes en la vivienda de los familiares que lo vieron por última vez,Tras los procedimientos, se confirmó que