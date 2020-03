Juicio a Nahiara: "No hay que perder de vista que la única víctima es la nena"

Elementos probatorios de la causa

La defensa de Yanina Lescano

Comenzó el juicio oral y público en el marco de la causa contra Miguel Ángel Cristo y Yanina Lescano por "Homicidio agravado por el vínculo", cometido en la pequeña de dos años, Nahiara Cristo., que "hoy arranca el juicio para traer un poco de justicia a este caso extremadamente cruel, que conmocionó a la ciudad, hace un año cuando muere la nena"."Desde la querella, y junto a la Fiscalía, estamos absolutamente convencidos que la responsabilidad penal, tanto de su padre, como de la parte homicida de su concubina, la señora Yanina Lescano, está sumamente acredita. En ese sentido vamos a llevar la acusación, que arranca hoy con la declaración de ocho testigos."Cuando fue consultado sobre los elementos probatorios, dijo que "hay informes técnicos y periciales, tanto informes, tanto autópsicos como psicológicos y psiquiátricos. También, hay llamadas de teléfonos, informes de WhatsApp, y de ubicación de celulares. Van a declarar testigos presenciales, que son muy importantes a la hora de esclarecer la defensa de Yanina Lescano"."Dentro de los testigos, hay personas que cuidaban, esporádicamente, a la nena, que vivenciaron algunas cuestiones que se van a dilucidar en el debate, y unos vecinos, que percibieron algunas situaciones. Hay que destacar que la carga probatoria esta robustecida, en el sentido acusatorio y condenatorio desde nuestra visión", manifestó.Sobre el adelanto que solicitó fiscalía de la solicitud de prisión perpetua, comentó "vamos a adherir absolutamente, ya en la audiencia de elevación a juicio aprobamos tanto a la acusación fáctica, es decir al hecho típico, como a pena, que en este caso es un pena única y no divisoria que es la perpetua para ambos".Por su parte, el fiscal Juan Malvasio, comentó que "vamos a sostener lo que dijimos durante toda la investigación penal, y a partir de hoy se va a empezar a conocer las pruebas que sostiene la acusación fiscal"."Sobre quiénes eran los testigos que declaran en la primera audiencia indicó que, "los médicos que atendieron a Nahiara, y los profesiones de la salud que realizaron las pericias tanto en Lescano como en Cristo", y agregó, "en el día de hoy declaran ochos testigos y a partir de mañana diez testigos por día. Primero se agotan de la acusación y luego de la defensa"."Las expectativas son las mismas que tuvimos desde que remitimos la causa a juicio. Coincidimos que tenemos un caso sólido, que no tenemos que perder de vista que única víctima en este juicio es Nahiara, una nena de dos años que lamentablemente sufrió de una manera muy cruel", expresó."Nosotros dejamos claro que, desde que acusamos a Cristo, que los maltratos empezaron desde agosto de 2018 y terminaron el 7 de febrero de 2019, que es cuando falleció la nena"."En el juicio vamos a proponer lo que venimos sosteniendo hace rato, que es la situación en la cual se encontraba Yanina que era víctima de violencia de género", manifestó Patricio Cozzi."Lescano, no ve a sus hijos, y todavía no conoce a su bebe que ya tiene un año, mientras que Cristo tiene contacto con su hija, que nos parece perfecto, pero eso es una desigualdad en la justicia entre el hombre y la mujer, y hoy lo vamos a tocar".Por su parte, Miguel Ángel Cullen, dijo que "ayer fue un día que nos marcó a todos como sociedad, y estamos convencidos y así surge de la prueba, que estamos frente a una persona que sufrió violencia de genero. El estado le está exigiendo o la esta tratando de condenar sobre una conducta que era imposible que pueda tomar, porque su estado físico y psíquico no se lo permitía".Para finalizar, comentó que "ella era víctima de violencia de género, incluso sufrió un abuso sexual, era una personas totalmente vulnerable, con un estado psicológico muy endeble, todo está constatado en las pericias".