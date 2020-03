Dos hombres amenazaron con empalar a enfermera en hospital entrerriano

Una denuncia fue radicada "por violencia de género" en Santa Elena, donde una enfermera indicó que el padre y el marido de una paciente la insultaron, golpearon y amenazaron con hacerla echar y con "meterle un palo" en sus partes íntimasAcerca de los pormenores del hecho, desde la comisaría de Santa Elena precisaron que "en horas del mediodía, la enfermera atendió en la Guardia a una ciudadana de esta localidad, a quien le tomó los signos vitales y al ver que no tenía fiebre, ya que no era de suma urgencia, le dio aviso al médico y le dijo a la paciente que tenía que esperar 15 minutos porque se encontraba ocupado". Esto enojó a los familiares que estaban acompañando a la paciente."Cuando la enfermera y la chica salieron de la Guardia, estaban el padre y el marido de la última, a quienes se le explicó que tenían que esperar unos minutos", momento en el que "el padre reaccionó de muy mala manera, golpeando la pared y con agravios verbales", sostuvo la Policía.Tras volver a ingresar a la Guardia y salir por otra puerta, a la trabajadora de salud "la estaban esperando el padre y el marido; la enfermera tomó su teléfono celular y el padre de la chica le dio un empujón que le hizo golpear la espalda contra la pared, mientras que el marido la amenazaba diciendo: "Más vale que venga el médico porque si no te metería un palo en el c. . . '", precisa el parte policial difundido por La Sexta."En ese momento llegaron los enfermeros y el médico para ayudar a la enfermera, el padre de la chica seguía alterado y preguntaba el nombre completo de la enfermera ya que decía que "tenía un alto cargo" y se iba a encargar de que no trabajara más", aseveraron desde la PolicíaLa situación fue comunicada tanto al Juzgado de Paz local como a la Unidad Fiscal de La Paz . "A las pocas horas, el Juzgado de Paz dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia esta enfermera, notificándola tanto a ella como a estos dos masculinos", concluyó la Policía.