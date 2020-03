Anularon imputación a uno de los policías acusados de violar a dos chicas

Policiales Supuesta víctima de abuso ratificó que no quiere denunciar a policías acusados

Sin denuncia

, ubicada en la ex estación de Ferrocarril, en Paraná, porque la supuesta víctima negó los hechos y no realizó ninguna denuncia durante casi cuatro años de proceso. No obstante, Fiscalía llevó adelante la acusación.La investigación que comenzó a sustanciarse contra siete efectivos de la Sección Guardia y Seguridad de la Policía de Entre Ríos sumó un nuevo capítulo de lo que se podría calificar como sainete judicial, si no fuera que las supuestas víctimas son dos menores de 13 y 15 años en situación de vulnerabilidad y que los acusados son funcionarios públicos responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos. El legajo comenzó con siete policías imputados. Dos fueron sobreseídos durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y tres resolvieron su situación en trámites abreviados, acusados de omitir actuar ante un delito en flagrancia.El efectivo seguirá vinculado a la causa pero ya no como autor, sino como partícipe necesario o primario del hecho que se le endilga como autor a otro efectivo acusado del delito de Abuso sexual con acceso carnal.El arribo de la chica a Tribunales, casi cuatro años después de los hechos que se investigan, ocurrió a instancias de una decisión de la jueza de Garantías Nº 1, Marina Barbagelata, que a pesar de que le dio la razón a los defensores respecto a que no estaba instada la acción penal, le ordenó a Fiscalía que citara a la menor para que manifestara qué postura iba a tomar en la causa. Los defensores apelaron la resolución de la jueza porque entendieron que ya estaba clausurada la etapa de producción de prueba y que la jueza no podía dar indicaciones a los fiscales sobre qué hacer ni involucrarse en la investigación. La chica concurrió el viernes 14 de febrero de 2020 y manifestó que "no quiere denunciar nada".Fuentes judiciales consultadas señalaron que Fiscalía podría haber incurrido en un acto de abuso de poder al llevar adelante una acusación sin la correspondiente denuncia y con el testimonio en contra de la supuesta víctima, si bien tiene la facultad -regulada en el Código Penal- para actuar de oficio. Incluso se planteó la hipótesis de qué hubiese sucedido si la chica relataba un hecho distinto al que formularon los fiscales. La pregunta que quedó esperando una respuesta fue ¿de qué plataforma fáctica obtuvieron las evidencias para endilgarle al efectivo que había violado a la menor contra su voluntad?, publicó