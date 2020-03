Familiares y amigos de Leonardo Nader piden justicia por el asesinato

Se realizó un pedido de justicia por el asesinato de Leonardo Nader, el joven que fue asesinado, el 8 de diciembre, en el barrio Mosconi. Amigos y familiares se concentraron en la puerta de Tribunales de Paraná, para exigir que no le otorguen la prisión domiciliaria a quienes serían los autores del crimen."Estamos acá, porque no es justo que le den prisión domiciliaria al asesino, si fue un crimen premeditado, porque hubo tres testigos que los vieron y andaban armados buscando a mi hijo. Él no se merecía morir así, y muchos menos dejarlo tirado como lo dejaron", expresó aFrancisca la mamá de la Leonardo."Mi hijo, estaba en un quiosco, lo encontraron solo y lo balearon por la espalda. Le pudieron realizar una operación, pero fue inútil porque estaba muy herido y no lo soportó".Cuando fue consultada en qué situación se encuentra la causa, dijo que "en estos momentos, están buscando pruebas de homicidio, realizando las últimas pericias y estamos a la espera que no le den la domiciliaria. Se merecen condena perpetua".Leandro, hermano de la víctima, contó que, "estamos destrozados por lo que paso. No queremos que salgan, que cumpla la condena adentro de la cárcel. No vamos a soportar verlos que caminen por las calle después de lo que hicieron".