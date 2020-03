Robaron dinero y cheques por más de dos millones de una comuna

Esta madrugada se registró un robo de dinero, cheques y documentación en la comuna de Chovet, en la provincia de Santa Fe. La cifra sustraída, era para pagar a los jornaleros o trabajadores eventuales que cobran los días viernes.



No hay pistas hasta el momento del o los autores del robo perpetrado en el corazón del pueblo. Lo curioso es que hoy estaba estipulado colocar una caja fuerte. Se llevaron 200 mil pesos en efectivo y casi 2 millones de pesos en cheques.



El fiscal que interviene en la causa, Matías Merlo, en diálogo con Radio Jota, dijo que "no se observó ningún otro sector de la Comuna que haya sido revuelto, por lo que los delincuentes fueron directamente a la oficina donde estaban los valores, dejando en evidencia que contaban con la información, teniendo en cuenta que hoy viernes era día de cobro de jornaleros y algunos empleados comunales.



Chovet es una localidad de 2.500 habitantes ubicada en el departamento General López. Se encuentra a 135 kilómetros de Rosario y a 50 de Venado Tuerto. Es una pequeña colonia en la que predomina la actividad metalúrgica y agropecuaria. Su particularidad es que hay una supremacía de inmigrantes de origen croata.



Para los investigadores pudo haber existido apoyo o logística o conocimiento de dónde se encontraban los elementos sustraídos. Este diario intentó comunicarse con el presidente comunal de Chovet, Sergio Busquet, pero no pudo lograrlo.