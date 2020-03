Búsqueda de Fátima: El padre de Martínez dijo que su hijo "no tiene culpa"

Y si bien reconoció que no mantiene un contacto habitual con el hombre de 35 años,Jorge Martínez, en comunicación telefónica conaseguró que está "apechugándola" y prefirió no hacer declaraciones sobre su hijo. Si pretendió desmentir las acusaciones manifestadas por Irene Molinare, mamá de una ex pareja de Nicolás Martínez."Nosotros sufrimos mucho hostigamiento por parte de Martínez, dormía en la calle frente a nuestra casa para controlarnos. Acosaba a mi hija, le pegaba, una vecina la salvo, porque estaba arriba de ella y la tenia del cuello. Nicolás es una psicópata".Al respecto, Martínez (p) apuntó que los dichos de Molinare "no condicen con la verdad". "Nosotros luchamos permanentemente con esa niña desde muy temprana edad, y la madre de la niña ha puesto palos en la rueda en varias oportunidades", marcó."Mi hijo tiene una vida independiente. Hace y deshace lo que quiere, es poco comunicativo y hace su vida bien o mal", comentó en relación a la personalidad del principal sospechoso por la desaparición de Fátima Acevedo."El vínculo con mi hijo es esporádico, no es una cosa de todos los días. Pueden pasar hasta dos semanas que no viene", agregó.En la oportunidad,"Mi hija fue llevar al nene en la Casa de la Mujer y allí se enteraron que ella no estaba, entonces le preguntaron si se podía hacer cargo, y obviamente se hizo cargo", rememoró Martínez (p).destacó el hombre al indicar que "se han dicho tantas pavadas y tonterías", sobre Nicolás Martínez, quien permanece detenido en el penal de Paraná.Al respecto, Martínez (p) apuntó: "Como toda pareja existen peleas, berrinches, una discusión, una desafortunada atención a la necesidades y surgen peleas, pero después siempre hay una reconciliación, un buen trato".En ese marco, el juez de Garantías Nº 4, Mauricio Mayer, ordenó su detención en la Unidad Penal de Paraná por 15 días, plazo en el cual la investigación debe avanzar y dar con el paradero de Fátima Acevedo.Poco después del mediodía de este viernes se confirmó que fueron infructuosos los rastrillajes en la zona donde se centró la búsqueda de la joven, más precisamente, en torno a un aljibe donde se habían hallado prendas de vestir, en las inmediaciones de calles Tibiletti y Pedro Martínez.