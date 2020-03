Interno que "se tragó tres bombillas" fue trasladado a hospital de Salud Mental

Policiales Desesperado pedido de la madre del interno que ya se tragó tres bombillas

Fue derivado al hospital de Salud Mental de Diamante

, con un cuerpo que ya no resiste más operaciones."Mi hijo ya tiene tres operaciones, desde enero lleva dos operaciones porque ya se ha tragado tres bombillas. Él tiene problemas psiquiátricos, es adicto", había relatado a, María Esther Romero, la madre del interno que fue internado en el hospital San Martín de Paraná, después de haber ingerido un encendedor. Su madre pidió al Servicio Penitenciario, ayuda psiquiátrica para él., rememoró. De acuerdo a lo que la mujer indicó a, en una oportunidad, los guardiacárceles le ajustaron tanto las esposas que hubo que serrucharlas para sacárselas, y el interno terminó por ingerir uno de esos trozos de acero."Hace cuatro días que está allá. Estamos viendo a ver si me lo dejan ver. Por lo menos se hizo algo. La idea es que él esté bien, por la abstinencia que tiene", puso relevancia la madre del joven, este jueves enPor su parte, Lucrecia, que acompañó a Romero en su pedido para que el muchacho reciba asistencia psiquiátrica, indicó a Códigos: "Nadie le daba la esperanza,Este viernes vamos a hablar con la directora. Ella ha reconocido que no lo hemos abandonado, hemos estado preocupados por él. No lo vamos a abandonar".