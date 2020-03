"No hay pruebas que vinculen a Martínez con la desaparición de Fátima"

Policiales Revelaron el lugar donde geolocalizaron el celular de Fátima Acevedo

Policiales Secuestran otro celular y surge un nuevo dato en la búsqueda de Fátima Acevedo

Este jueves se realizó en los tribunales de Paraná la audiencia de medida de coerción para Jorge Nicolás Martínez, a quien además se le tomó declaración de imputado por la desaparición de Fátima Florencia Acevedo, la joven de 25 años que fue vista por última vez el pasado domingo 1º de marzo.Tras la audiencia,, dialogó con Franco Aziani, abogado defensor de Martínez, quien indicó que "planteamos la excarcelación y un arresto domiciliario, pero el juez ordenó la detención por 15 días, plazo en el cual la investigación debe avanzar y dar con el paradero de la señorita Fátima Acevedo".Vale recordar que la ex pareja de la joven desaparecida, tiene tres imputaciones distintas, "la primera es por violencia de género; la segunda, una privación que no se pudo acreditar, y la tercera es por defraudación por el tema de la tarjeta de débito".En su declaración de imputado, Martínez explicó por qué tenía en su domicilio pertenencias de Acevedo, entre ellas el chip de su celular. "Mi defendido y la joven tenían una relación, tenían un hijo en común. Acevedo visitaba a Martínez y por eso tenía su tarjeta de débito y ella tenía la tarjeta de él; no se le puede atribuir a una persona la desaparición de otra por el sólo hecho de tener sus pertenencias, no es suficiente, lo dijo el Juez", remarcó el letrado.Por otra parte, Aziani remarcó que el día miércoles una testigo manifestó haber visto a Acevedo en calle San Martín e Ituzaingó esperando el colectivo. El abogado reconoció que esa testigo es su hermana, quien vive en la zona y reconoció a la joven cuando vio su foto en los medios y redes sociales. "Ella prestó declaración, fue entrevistada por los fiscales y se pidieron las cámaras de seguridad del lugar. Desgraciadamente, después de esa declaración no tenemos los informes de esas imágenes. Y esto merece una investigación urgente, no podemos no tomar en cuenta este dato".Finalmente, Aziani indicó que el supuesto mensaje hallado en el block de notas del celular de Martínez "no pudo ser confirmado y no prueba una desaparición. Desde la defensa cuestionamos todo" lo expuesto por la Fiscalía.