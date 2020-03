Buscan a un joven misionero que partió de Concordia pero no llegó a su destino

Foto 1/2 Foto 2/2

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales, donde familiares del joven desaparecido expresaban que "debería haber llegado a destino hace tiempo", pero hasta el momento "no hay noticias de él". Frente a esto, solicitaron que "si alguien llegase a verlo, se comunique a los números": 3757 674519 - 3741 631944 - 3751 334842 - 3741 404718.



En el marco de la búsqueda de Jonathan Borges da Silva, su hermana, Carmen, expresó que desde la policía concordiense "descartaron cualquier otra posibilidad de que él ande por la ciudad y, el resultado que tenemos es que Jonathan salió de Concordia". Hasta aquí llegan los detalles que conoce la familia de su estadía en la ciudad, mientras que "de Posadas no sabemos si llegó o no llegó, nada".



Frente a la desaparición, Carmen contó que "llamamos a la boletería y nos dijeron que solamente con una denuncia podríamos tener acceso a informaciones del lugar" y "ayer por la tarde ya se hizo la denuncia formal". Por otra parte, las autoridades "nos pidieron que vayamos hasta el juzgado y, a partir de ahí, el juez autorizaría la búsqueda en la provincia".



Desde la policía concordiense destacaron que en una entrevista con la boletería de la empresa Crucero del Norte se manifestó que "efectivamente, una empleada habría vendido un pasaje para el colectivo interno N° 2070 hacia Posadas, Misiones, en el horario de la 01:00 hs. del martes 3 de marzo de 2020, butaca 57". Además, dejan expreso que la testigo "vio al sujeto subirse al coche que llegó con retraso y salió a las 2:15 hs. hacia su destino".



Antecedentes

Según la denuncia formal realizada en la policía de Misiones por parte de una de las hermanas del joven desaparecido, se conoce que "a principios de febrero Jonathan viajó a la ciudad de Ubajay, Entre Ríos, por razones laborales". Allí, trabajó "como motosierrista en el monte" y el lunes 2 de marzo "se trasladó hasta Concordia con el fin de tomar un colectivo que se dirigiera a la ciudad de Posadas".



En la denuncia se menciona que Jonathan "debería haber llegado el martes 3 de marzo, pero hasta la fecha no ha llegado y se ha perdido la comunicación con él".



Por otra parte, Gabriela Alvez, sobrina de Jonathan Borges, contó que "hace tiempo sufre trastornos psiquiátricos (esquizofrenia) y está haciendo un tratamiento para mantener controlada esa situación"



"Creemos que no estaba tomando correctamente su medicación y, por ello, perdió la memoria", pero aclaró que Jonathan "no es un hombre agresivo".



Además, explicó que momentos previos a su desaparición "supimos que él tenía plata en la mano, que hablaba solo, escupía en las vidrieras, que un policía se acercó a él y hablaron, que poseía un boleto para viajar a Misiones, el que rompió, para después adquirir otro pasaje de la empresa Crucero del Norte hacia Posadas, pero no sabemos si realmente llegó o no". (Diario Río Uruguay)