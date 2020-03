Rastrillan con perros la zona donde fue visto por última vez el menor de 13 años

. La denuncia por su desaparición fue realizada por su padre y en la causa interviene la fiscal de Menores, Sandra Terreno."Ayer se trabajó junto a personal de Minoridad realizando un pequeño rastrillaje para reconocimiento de la z, y, comunicó ael subjefe de la comisaría de Hernandarias, Gonzalo Neto., aseguró.Respecto de las circunstancias por las que este menor pudo haberse ausentado, el comisario comentó que "no sabemos si tuvo algún problema familiar o por qué motivo se ausentó",De acuerdo a lo que aclaró, "se trabaja en varias hipótesis y no queremos descartar nada"."Por el momento no tenemos una hipótesis firme, y seguimos entrevistando a vecinos de la ciudad y de la zona del campo", señaló el comisario.El menor se habría retirado de su domicilio en el cual reside, en la localidad de Hernandarias.Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911; a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial, comunicándose al teléfono 0800 444 6372; o a la División Minoridad 0343-4209195, o a la dependencia policial más cercana a su domicilio.