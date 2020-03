Asesinó a su novio con un envase de sidra al hallarlo intimando con otra mujer

Una mujer de 39 años asesinó a su novio de 26 con una botella de sidra tras encontrarlo en la cama con otra, en una vivienda situada en el barrio Sarmiento, partido de La Matanza. La amante del hombre resultó gravemente herida. Familiares de la víctima temen que liberen a la acusada, quien niega los hechos y acusa a la otra mujer por el homicidio.



El tremendo suceso se desató a las 2 de la madrugada, en una vivienda situada en la calle Raúl Artansas, cuando Mery Choque irrumpió en la casa de su novio, Jaime Choque Orosco, lo encontró en la cama con otra mujer, rompió una botella de sidra contra la cabeza de la amante y asesinó a su pareja, quien quiso escaparse por la ventana, con el mismo envase.



Según relató el hermano de la víctima, Cristian, a Crónica, "la mujer entró a su casa y lo encontró con otra en la habitación. Se volvió loca, agarró una botella de sidra y la partió contra la cabeza de la otra mujer. Luego, cuando mi hermano quiso escaparse tirándose por la ventana, ella le agarró el brazo y le cortó las venas con la misma botella. Jaime murió desangrado, cuando llegaron los policías, ya era tarde".



Los vecinos escucharon los gritos desesperados, tanto de las víctimas como los de la agresora, y llamaron a la policía. Efectivos lograron encontrar y detener a la agresora pero no pudieron hacer nada para salvar la vida del hombre asesinado.



"Ahora quiere echarle la culpa del asesinato a la amante, no reconoce el crimen. Queremos que quede detenida y que le den una condena como corresponde. El asesinato de mi hermano no puede quedar impune", manifestó Cristian al concluir con su relato.



En tanto, Carla, hermana de la víctima, expresó: "Que se haga Justicia, se los pido de corazón". A través de una publicación realizada en Facebook, agregó: "Hermanito te fuiste sin despedirte, nos dejaste un dolor grande. Te voy a extrañar, te quiero mucho".