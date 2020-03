"Mi defendido fue la última persona que vio" a Fátima antes de ausentarse

el abogado defensor Franco Aziani Cánep

. En la noche del martes, la Fiscalía ordenó la detención de Jorge Martínez, de 35 años, sospechado de tener relación con la desaparición."Mi defendido está detenido en la alcaidía, hasta el día de la fecha y hasta esta hora no ha sido imputado en ningún hecho y en virtud de esto hemos decidido no realizar ningún tipo de declaración. Estamos a disposición de la justicia para realizar esa declaración en el carácter que sea, cuando sea necesario", aseveró aa.Al ser consultado por el motivo de la detención de Martínez, dijo: "A eso hay que consultárselo a los fiscales". No obstante, el letradoEn sí, no hay un elemento contundente que vincule a mi defendido con la desaparición de Fátima Acevedo".Dijo queEstá convencido de su inocencia. Desde su defensa vamos a hacer todo lo posible por demostrar su inocencia, siempre y cuando no haya elementos que lo vinculen y en caso de que hayan elementos tendremos que verlos para deslindar las responsabilidades correspondientes"."Él tenía denuncias de violencia de género previas, pero que nada tienen que ver con la desaparición de la joven. Las denuncias habían sido realizadas por Acevedo, que hoy se encuentra desaparecida. Esas denuncia son pueden ser vinculadas con esta desaparición", dijo el letrado acotando que la chica que permanece desaparecida "es la primer persona que lo denuncia".El hombre vive en la casa de sus padres, contó Aziani Cánepa.Una persona puede llegar a estar detenido sin imputación, "por un lapso de 48 horas, independientemente de que las circunstancias de la causa lo amerite", afirmó.