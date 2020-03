Búsqueda de Fátima: Siguen los rastrillajes y analizan cámaras de seguridad

Sigue la búsqueda de Fátima, la joven de 25 años que fue vista por última vez el domingo pasado. Por la causa está detenido su ex pareja, por la cual había una denuncia por violencia de género, y es padre de su hijo."Todavía no hay resultados, nosotros entendemos el trabajo que realizan la Policía de Entre Ríos y la fiscalía, creemos que esta noche o mañana vamos a tener algún dato o alguna pista, pero no queremos apresurarnos a tener alguna hipótesis, ya que pueden ser varias"."Si Fátima, quizás nos pueda estar viendo en algún lado, queremos transmitirle tranquilidad y que se comunique con la residencia o con los organismos. En eso estamos, en la búsqueda para brindarle el acompañamiento y apoyo necesario en caso de que ella lo necesite", expresó.. También, que su ex pareja, tenía su tarjeta de débito y que la usó el día lunes. Se están realizando pericias e investigaciones, se están analizando los celulares y buscando más cámaras de seguridad en la zona donde se la vio por última vez, estamos tomando medidas que todo apunta a encontrarla con vida".Por otra parte, Calveyra pidió que, "Las primeras horas son fundamentales para encontrar a las personas con vida, por eso queremos que la sociedad que no tarden un minuto en realizar la denuncia, no existe más eso de esperar 24 o 48 horas"."Estamos hablando continuamente con los padres, para darle el apoyo y la contención necesaria desde el Ministerio del Gobierno y desde la Red de Alerta que venimos haciendo esta tarea", finalizó.