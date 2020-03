"Cruzó corriendo" la calle y lo chocó una moto que terminó contra otros rodados

Video: Grave accidente en avenida Ramírez: Un remisero herido y una "montaña" de motos dañadas

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la tarde de este miércoles en Avenida Ramírez, casi Colón, frente a los estudios deSegún se pudo establecer, una motocicleta Rouser 200 cc, en la cual se dirigía un joven, embistió al trabajador de una remisería en momentos en que cruzaba la avenida para subirse a su vehículo.Producto del fuerte impacto, el remisero quedó boca abajo, tendido sobre el asfalto y fue trasladado en ambulancia hasta el hospital San Martín. Presentaba un corte en la cabeza y excoriaciones en sus miembros superiores y cara.Tras el choque, el motociclista avanzó unos metros, cayó al asfalto y la moto siguió su marcha para terminar contra cuatro rodados que estaban estacionados en la dársena del Canal.dialogó con Leandro, quien conducía la moto. Relató que venía sobre Ramírez "y el muchacho cruza corriendo y lo choco". Aseguró que el semáforo "estaba en verde y el muchacho se quiso apurar, por eso pasó corriendo"."Yo tengo un golpe, pero me preocupa el hombre. Me asusté porque respiraba pero no se movía", agregó. Tras ello, agregó que tras embestir al remisero "caí para el lado de la calle y la moto siguió hacia la vereda" impactando con otras motos, las cuales resultaron con daños de consideración.