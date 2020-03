Desaparición de Fátima: Confirman que su expareja tenía su tarjeta de débito

El domingo 1 de marzo fue la última vez que alguien vio a Fátima Florencia Belén Acevedo, la joven de 25 años que estaba viviendo en la Casa de las Mujeres, porque había denunciado a su expareja y no tenía dónde alojarse. En la noche del martes, la Fiscalía ordenó la detención de Jorge Martínez, de 35 años, sospechado de tener relación con la desaparición.Desde la Justicia se pidió la colaboración para dar con el paradero de Fátima, "de quien no se reciben noticias desde el día domingo 3 de marzo pasado por la tarde". Para aportar información, piden comunicarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 444 6372) o a la División Trata de Personas (4344726).Martínez fue detenido el martes a la noche en su vivienda de calle Hernandarias al final, y alojado en la Alcaidía de Tribunales. Además, esta mañana la Policía efectuó rastrillajes en la misma zona de Hernandarias y Soldado Bordón para buscar evidencias, pero no hallaron ningún rastro de Fátima.Fuentes allegadas a la investigación informaron que las sospechas recayeron contra Martínez no sólo por la denuncia por amenazas mediando violencia de género que había radicado la joven días atrás, sino principalmente porque estaba utilizando la tarjeta de débito de Fátima. Es decir, que se cree que le habría robado sus pertenencias en alguna circunstancia que hasta ahora no se ha podido aclarar. El hombre tenía en su poder las tarjetas y el lunes se registraron movimiento en la cuenta, según registros del banco.No se descarta ninguna hipótesis, incluso la misma Fiscalía considera que la joven haya tomado la decisión de alejarse. Esta mañana, los fiscales Dato y Terreno estaban interrogando a Martínez en la Alcaidía, con el objetivo de obtener alguna información relevante para encontrar a Fátima.Asimismo, se aguardan informes de la tarjeta SUBE para saber si la mujer realizó algún viaje, indica diario UNO.