Cómo sigue la búsqueda de Fátima Acevedo, tras la detención de su expareja

La detención de un hombre en el marco de la investigación para dar con el paradero de Fátima Florencia Acevedo surgió como novedad en las últimas horas del martes. Este miércoles por la mañana, el fiscal Leandro Dato, confirmó aque se trata "de una ex pareja, a quien había denunciado" por violencia y amenazas en un contexto de género. Jorge Martínez tiene 35 años y es el padre del hijo de la mujer desaparecida desde el domingo en la capital entrerriana."Estamos trabajando intensamente con análisis de mucha información que nos está llegando y produciendo. Esperamos tener algunas novedades durante el día", expresó, al tiempo que pidió que cualquier persona que tenga algún dato lo aporte en la Fiscalía de Género o en Mesa de Entradas de Tribunales."La denuncia era por amenazas en un contexto de género, hace aproximadamente tres semanas, por lo que se habían tomado las medidas de protección. Estaba alojada en una residencia para mujeres en situación de violencia y en una de las salidas, el domingo, no regresó", relató.Dato refirió que están analizando imágenes de video junto a la Policía, mientras que "su teléfono está apagado desde el domingo a la tarde".En tanto, allegados y familiares ya han declarado. Otros lo harán en las próximas horas.El fiscal prefirió "no aventurarse. Quizás haya tomado la determinación de aislarse para ver cómo seguía su situación con la denuncia, su alojamiento en la residencia y su futuro".Además, indicó que la mujer llevaba consigo la medicación que toma habitualmente, pero que no llevó consigo la ropa. Finalmente, confirmó que el hijo de la misma "está momentáneamente con la familia paterna".