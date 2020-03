Condenaron a 11 responsables de traficar droga desde penales entrerrianos

El Tribunal Oral Criminal Federal de Concepción del Uruguay, integrado por Roberto López Arango, Mariela E. Rojas y Sebastián Gallino condenó a 11 personas oriundas de Misiones y Entre Ríos que formaban parte de una importante organización criminal que operaba desde la Unidad Penal N° 4 de La Histórica y la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú para traer cocaína y marihuana desde Misiones.



En el marco de tareas de campo concretadas por personal de la Policía de Entre Ríos, en actuaciones caratuladas: "Maidana, Nadia y Otros S/ LEY 23.737? que tramitaran ante la Secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal de La Histórica, se determinó inicialmente con grado de sospecha objetiva, que Pedro Amadeo Arrúa (alias Pity) lideraba una empresa criminal que transportaba y comercializaba cocaína y marihuana, que operaba en primer lugar desde la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay y luego desde la Unidad Penal N° 2 "Gualeguachú", valiéndose de sus familiares directos en la Provincia de Misiones entre los que se señala a Isela Giménez Cabral -ex pareja-, que colaboraba con él en la coordinación de las actividades ilícitas, comunicándose con proveedores y preparando las "mulas", Franco Jesús Arrúa y Pedro Augusto Arrúa -hijos de Pedro Amadeo-, quienes comercializaban cocaína, se proveían del mismo en la República del Paraguay y también preparaban las "mulas" para que trasladaran la droga desde Misiones hacía Entre Ríos;



Hilda Rosana Galeano y Marta Raquel Domínguez- ambas señaladas como las personas que traían la droga desde Misiones hacia Concepción del Uruguay, en micros de larga distancia y en un vehículo particular y se encargaban de contactar a los compradores y distribuir el tóxico.



A su vez, profundizadas las tareas de vigilancia, constatación y observación, salió a la luz una compleja red de comercialización, que involucraba a otros sujetos oriundos de esta ciudad que compraban el tóxico que Pedro Amadeo hacía traer desde Misiones para comercializarlo y distribuirlo en Entre Ríos, Javier Alejandro Caire -detenido junto con Arrúa en la UP N° 4- y su mujer Nadia Soledad Maidana junto con Walter Fernández Cañete; y Graciela Ofelia Barreto, quien se proveía para luego entregárselo a su hija Keila Clotet, quien comercializaba el tóxico al menudeo.



De la investigación, se desprendía que la organización traía entre dos y tres kilos de cocaína por semana a Concepción del Uruguay, teniendo como modus operandi el traslado con las llamadas "mulas", que se instalaban en distintos hoteles de la ciudad, visitaban al líder de la organización en la Unidad Penal N°4 y luego por la tarde distribuían la cocaína a los distintos compradores locales.



Absoluciones



Luego de tres días de audiencias de debate, se dieron a conocer las condenas y absoluciones, confirmándose que de los 14 imputados, 3 fueron absueltos y 11 condenados.



Por falta de acusación fiscal fue absuelto Brian Ezequiel Ríos, quien era señalado por formar parte de la comunidad de venta integrada por Nadia Maidana, Javier Caire y Walter Fernández Cañete, recuperando su libertad el pasado 21 de febrero de 2020.



Emanuel Cheves fue absuelto por entender que no había evidencias para probar que tenía y vendía estupefacientes para comercializar junto con su pareja Keila Clotet.



También fue absuelta Fabiana Angio, quien estaba señalada como participe secundaria del delito de Comercio de Estupefacientes por haberse encontrado en su inmueble dinero de la pareja Maidana-Caire.



Las condenas



Respecto a los otros imputados, el Tribunal condenó a Pedro Amadeo Arrúa (alias Pity), a las pena de 13 años de prisión, señalado como el líder de la organización.



A sus hijos Pedro Augusto Arrúa y Franco Arrúa, a las pena de cuatro años de prisión; su ex mujer Gladys Giménez Cabral, a la pena de 7 años de prisión; a Marta Raquel Domínguez, a 6 años de prisión; a Ilda Rosana Galeano a 6 años y seis meses de prisión; a Javier Alejandro Caire, a la pena de siete años de prisión; a Nadia Soledad Maidana a 6 años y seis meses de prisión; a Walter Fernández Cañete a 6 años de prisión; a Graciela Ofelia Barreto a 4 años y seis meses de prisión y a Keila Lucrecia Clotet a cuatro años de prisión.

Fuente: 03442