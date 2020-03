Apuñaló a un compañero de escuela en el primer día de clases y lo dejó grave

El adolescente de 16 años se encuentra en "estado reservado" en el hospital regional de Comodoro Rivadavia. El hecho fue confirmado por el jefe de la Unidad Operativa Norte de la policía del Chubut con asiento en Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha.



Al respecto, Cocha describió: "Por los testimonios que recogimos en el lugar, la víctima y el victimario se conocían y por razones que no están muy claras se citaron en el baño y ahí se enfrentaron".



El herido fue alcanzado con un "puntazo" en el estómago que "no fue muy ancho pero sí muy profundo, por lo que le comprometieron órganos sensibles que agravaron la situación del herido, según nos informaron desde el hospital", dijo el funcionario policial.



Además, Cocha aclaró que "el agresor fue demorado en la comisaría y seguramente este martes estará en la audiencia de control". Los datos personales de ambos protagonistas no fueron brindados porque "se trata de menores de 18 años", explicaron las fuentes.