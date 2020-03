Buscan a un hombre que viajó a Córdoba con amigos y no regresó

Familiares de Pedro Ramón Caminos, están preocupados por el hombre de 54 años, que hace unos 15 días viajó con unos amigos hacia una localidad cordobesa y no regresó.Caminos tiene retraso madurativo. La denuncia sobre averiguación de paradero y localización fue radicada el pasado sábado 29 en la Comisaría Primera y en la Fiscalía de Paraná.En diálogo con, Alejandro Caminos, su sobrino, contó que el hombre "se fue el jueves 20 a Capilla del Monte con unos amigos, ellos volvieron pero él no"."Estamos preocupados porque no sabemos nada de él. El sábado hicimos la denuncia. El suele irse unos días, pero siempre vuelve, y esta vez nos llamó la atención que no llegara".Caminos vive solo en calle 25 de junio al 900. Su sobrino dio cuenta que "es muy sociable", no toma medicación y no usa celular.Por su parte, Susana, cuñada del hombre desaparecido, expresó que "no sabemos qué hacer, nadie sabe nada. Él viajó con tres amigos que nosotros no conocemos. Nos enteramos que lo dejaron en una estación de servicios de Capilla del Monte", pero otra versión que manejan es que fue llevado para trabajar a una obra en construcción en una localidad cercana a Capilla del Monte.Quienes tengan datos, se pueden contactar al 911 o a cualquier dependencia policial.