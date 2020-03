Joven atacado dos veces por una patota: Su novia denuncia que son amenazados

Tremenda golpiza

Son amenazados

"Andar con miedo"

Rezar por Justicia

El pasado 23 de febrero,La novia de la víctima relatóCuatro sujetos patearon a su novio cuando estaba en el piso. Por el hecho ocurrido el domingo 16 de febrero por la madrugada, la víctima realizó una denuncia y dio cuenta queLa joven había indicado que pese a haberlos identificado, la Justicia no había intervenido, los atacantes seguían libres y nunca fueron llamados por la fiscalía.. Además, sostuvo que tras la denuncia, fueron amenazados por la patota que golpeó a su novio., no nos toman en serio. Son dos intentos de homicidio y no nos dan pelota. No queremos que esto quede en la nada", reiteró en su perfil de Facebook.Con la publicación en la red social, viralizó las fotos de los violentos y contó que hizo otra denuncia en la comisaría de María Grande, debido a las amenazas que sufren.