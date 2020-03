Video: Muestran cómo vecino destroza un auto tras denunciar golpiza

Una de las partes, Claudio Gobatto, denunció aque "fue golpeado" por varias personas, quiénes también le robaron distintos elementos. "Después de cumplir mi condena (por violencia de género) durante seis meses, al salir en libertad, alquilé una habitación en calle Rancillac, que es un lugar en donde viven varios parientes míos. Pero ni siquiera en el penal me pasó lo que me pasó ahí. Los mismos vecinos de barrio Santa Lucía se quejan de que el dueño de ese lugar lleva a vivir ahí, personas de mal vivir. Adelante hay un comercio y atrás están los departamentos", detalló.En su relato, Gobatto indicó que los agresores fueron "un muchacho al que le dicen Julián, otro pibe que se llama Jesús, la chica que se llama Carla, que le pegó también a mi hermana y que decía ser la cabecilla de todo".accedió al video del registro de una cámara de seguridad que muestra"Él no es trigo limpio tampoco", apuntó uno de los vecinos.El hecho ocurrió este domingo, minutos antes de las 7hs, sobre calle Nessa Boeri del Barrio Santa Lucía, en Paraná."Era tierra de nadie", rememoró el testigo del hecho, al tiempo que agregó que "tienen amenazados a todos los vecinos"."Ya no se puede dormir en el barrio", advirtieron aAl respecto, el jefe de comisaría decimotercera, Roberto Rodríguez, aseguró aque el domingo, el personal tuvo que intervenir "en varias ocasiones"., comunicó el comisario.Gobatto quedó supeditado en la causa en el marco de la causa judicial que se tramitó. También demandó atención médica tras la golpiza que recibió por parte de vecinos.El hombre relató a este medio que es paciente del hospital de Salud Mental y que toma medicación psiquiátrica. Para Gobbato "los vecinos no saben diferenciar. El dueño de ese lugar (el complejo de departamentos donde vive) lleva gente de mal vivir y yo no tengo mucho apoyo de la comisaría 13º".