La joven desaparecida había radicado una denuncia por violencia de género

En horas del mediodía de este lunes, se hizo presente en la Comisaría Tercera la Directora de la Casa de la Mujeres manifestando que una de las alojadas en el lugar no había regresado desde el domingo por la tarde.



Se trata de Fátima Florencia Acevedo, de 25 años, que al momento de su desaparición, vestía una musculosa negra y jean azul. Mide 1,75 metros, es de tez blanca, cabellos rubios y delgada.



El Segundo Jefe de la Comisaría Tercera, César Reding, confirmó al programa El Despertador de Elonce TV, que la joven estaba alojada en la Casa de las Mujeres con uno de sus hijos ya que hacía una semana había radicado una denuncia por violencia de género. Se le brindó contención en ese lugar "porque no tenía dónde ir".



Tras la exposición por la desaparición de Acevedo, la policía se entrevistó con familiares y también con la ex pareja de la joven, quienes manifestaron no tener novedades sobre su paradero. "Se trabaja con distintas áreas de la policía y el Ministerio de Gobierno", remarcó el Comisario.



Asimismo, dio cuenta que Fátima Florencia "se retiró con su hijo y lo llevó a la casa de sus suegros, quedando a resguardo de la tía, sin manifestar dónde iba".



En el marco de la búsqueda, la Policía está tratando de chequear las cámaras de seguridad de la zona donde está ubicada la Casa de las Mujeres y se han repartido panfletos con fotos para poder localizarla.



La joven tenía un celular "y se intentó comunicarse con ella, pero da apagado desde el domingo". Por el momento no ha tomado contacto con sus familiares.



Finalmente, el comisario Reding, indicó que se entrevistarán con una de las alojadas en la Casa "para ver si puede aportar algo ya que era muy amiga" de Acevedo.



Cualquier dato o novedad que se tenga sobre la joven desaparecida, piden comunicarlo al 911 o a la comisaría más cercana. Elonce.com