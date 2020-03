Denunció agresión y robo: "Tras la golpiza que me dieron no me podía ni mover"

"Después de cumplir mi condena por seis meses, al salir en libertad, alquilé una habitación en calle Rancillac, que es un lugar en donde viven varios parientes míos. Pero ni siquiera en el penal me pasó lo que me pasó ahí. Los mismos vecinos de barrio Santa Lucía se quejan de que el dueño de ese lugar lleva a vivir ahí, personas de mal vivir. Adelante hay un comercio y atrás están los departamentos", comenzó contando Gobbato aIndicó que los agresores fueron "un muchacho al que le dicen Julián, otro pibe que se llama Jesús, la chica que se llama Carla, que le pegó también a mi hermana y que decía ser la cabecilla de todo".Gobbato relató que es paciente del hospital de Salud Mental y que toma medicación psiquiátrica.Dijo que él "desde hace más de 30 años" que vive en barrio Paracao. "En mi familia siempre nos dedicamos al negocio de la bicicletería", puntualizó.. Me robaron muchas cosas, hasta la medicación psiquiátrica", puntualizó Gobbato al contar que su mamá lo alojó con ella, para evitar nuevas situaciones de violencia.