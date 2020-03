Acordó dos años de prisión condicional por la tenencia de droga

Acordó una pena de dos años de prisión condicional por la tenencia de estupefacientes. Fue a través de un juicio abreviado y a cinco meses de un allanamiento que se realizó en el Barrio San Cayetano de Crespo. El condenado tiene 32 años, y el viernes suscribió la pena que ya empieza a ser cumplida.



Desde el Ministerio Público Fiscal, la causa estuvo bajo la coordinación del Dr. Mariano Budasoff, precisó a FM Estación Plus Crespo: "El Juez de la causa, Dr. Ricardo Bonazzola, leyó la sentencia en la parte resolutiva y los fundamentos también, por los cuales se condena a Godoy, a una pena de dos años de prisión condicional. Conjuntamente se le impuso una multa y dos años de reglas de conducta, que se van a controlar, como la abstención de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas. Asimismo, a través de la Oficina de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos se acordó cuál será la institución donde cumplirá una cantidad importante de horas de tareas comunitarias, que comienza en lo inmediato. En tanto que sin perjuicio de ello, deberá cumplir una serie de obligaciones administrativas de estilo. El delito por el cual esta persona termina siendo condenada definitivamente, es la Tenencia Simple de Estupefacientes, figura que está contenida en el art. 14 de la Ley 23.737".



Budasoff recordó las características del hecho que ameritó la intervención del fuero penal y que dio origen al referido juicio abreviado, convertido en sentencia en el anteúltimo viernes de febrero: "Es una causa que se inició el 13 de septiembre de 2019. No incluye una investigación específica de comercialización de droga, sino que deriva de un allanamiento autorizado por una denuncia de elementos sustraídos. La policía llega a un domicilio, en calle Jorge Heinze de Crespo, donde presuntamente estarían estos bienes buscados y si bien no se hallaron esos efectos, los efectivos advierten la existencia de droga. Se encuentra una masa importante y a raíz de ello se inicia la intervención, incluyendo las pericias de Toxicología de la Provincia. El personal policial actuó muy rápido y profesionalmente en el caso. Gracias a que realizaron el procedimiento en forma comprometida, responsable y a que ellos actuaron pronto, nosotros desde la Fiscalía hemos podido llegar a una sentencia, a la que se arribó en 5 meses aproximadamente".



Según se aclaró, la condena varía dependiendo en qué situación se secuestró el estupefaciente: no es lo mismo investigar y demostrar una comercialización, que hallar circunstancialmente droga e incautarla. Esa forma que contextualiza el procedimiento, lleva a encuadrar con precisión la tipificación y por consiguiente, el margen de pena difiere de un caso a otro. Al respecto, el Fiscal Budasoff clarificó: "Este caso puntual de Crespo se trató de una figura delictual residual. Si el imputado no prueba que es consumidor, no puede aducir Tenencia para Consumo Personal, sino que configura una Tenencia Simple. Pero a la vez, si yo como fiscal no logro probar con otros elementos, que tenía la droga para comercializarla, tampoco puedo ir hacia una figura más grave que es la Tenencia para Comercialización de Estupefacientes. Con lo cual estamos en el medio. La pena se dictó en el marco de la Tenencia Simple".