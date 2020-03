Quemó a joven en la parrilla y la descuartizó: Investigan si estaba embarazada

Foto: Quemó a joven en la parrilla y la descuartizó Crédito: El Ancasti

Un macabro femicidio conmueve la provincia de Catamarca. Un joven de 19 años descuartizó a una mujer de 24, la quemó en una parrilla y arrojó algunos restos en un contenedor y otros a la vera de la ruta provincial N° 4.



Tras llevar a cabo el horrendo crimen, le contó lo que había hecho a un amigo y a sus padres, conocidos médicos de la capital provincial. Fue llevado a la Brigada de Investigaciones en donde se entregó.



Según informaron a ese medio fuentes judiciales y policiales, el hecho ocurrió entre las 4 y pasadas las 8 de la mañana de este domingo, cuando el presunto femicida, identificado como Naim Vera, quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del Puesto Caminero Las Rejas.



Es que a esa hora pasó por el lugar hacia el kilómetro 11, a bordo de una camioneta Fiat Toro. Llevaba los restos de la joven Brenda Micaela Gordillo, a quien había quemado minutos antes en un departamento.



Según él mismo contó a la policía, mientras se encontraba con la joven en el departamento mencionado, que era propiedad de su familia, pero que no era habitado, mantuvieron una discusión que terminó cuando ella cayó por la escalera.



Una de las versiones señaló que habrían discutido por un presunto embarazo que la joven gestaba. Vera le habría recriminado y exigido que abortara, ya que ambos no mantenían una relación formal. La discusión terminó cuando la joven cayó por la escalera y presuntamente murió, publica El Ancasti.



Desde ahí, Vera inició un accionar terrorífico. Envolvió el cuerpo en una frazada y lo prendió fuego en una parrilla. Puso el cuerpo de la joven sobre ésta y como no se habría consumido decidió desmembrarlo, lo separó, en una caja puso el torso y las partes superiores y en una canasta o bolsa habría colocado las partes inferiores que tiró en un contenedor ubicado en las inmediaciones de la cuadra del departamento.



Tras eso colocó la caja en la camioneta en la que se trasladó hacia ruta provincial N 4. Llegó hasta el kilómetro 11 y dejó la caja semienterrada en el lugar. Alrededor de las 8.10 las cámaras del Puesto Caminero lo filmaron. Fue detenido cuando regresaba. El personal policial le pidió los papeles y controló sus documentos. Según el testimonio del policía no se notó nada extraño en su accionar.



Así, regresó al departamento y alrededor de las 12 se presentó en la División Investigaciones en compañía de un amigo suyo, abogado. En las afueras, en un auto habría estado su padre.



Ante los policías contó lo que había hecho. Fueron varias las versiones que habría brindado en cuanto a cómo se había deshecho del cuerpo. Finalmente, alrededor de las 16 se produjo el hallazgo de parte del cuerpo quemada a la vera del río El Tala, en la ruta 4.



Al mismo tiempo, se realizó un allanamiento en el departamento -ubicado calle Ayacucho- y en un contenedor se encontraron las otras partes del cuerpo de Micaela.



Durante las primeras horas de este lunes, personal de Homicidios, dos médicos forenses y peritos de partes llevaban a cabo la autopsia que determinara cómo murió la joven y si fue quemada cuando aún estaba con vida.



El resultado de ese procedimiento, más otros elementos de pruebas, brindarán al fiscal la calificación penal que recaerá sobre el acusado, quien está alojado en la División Infantería.