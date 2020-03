Detuvieron a un hombre que golpeó a su ex pareja

Detuvieron a un hombre de 32 años por golpear a su ex pareja; la aprehensión por el delito de "desobediencia judicial" estuvo a cargo del personal policial de la comisaría sexta de Paraná.



El hecho ocurrió este sábado cuando los uniformados fueron comisionados por la sala de la División 911, a calle Santos Vega, a metros de la Escuela Giachino, donde una mujer estaba siendo agredida por su ex pareja, sobre el cual pesaba restricciones de acercamiento.



Al hacerse presente los efectivos de la fuerza de seguridad, se entrevistaron con la damnificada, una joven de 22 años de edad, quien les informó que su ex pareja estaba en el interior de la vivienda.



Cuando lo uniformados intentaron demorarlo, éste opuso resistencia, pero finalmente fue detenido e identificado: se trató de un hombre de 32 años de edad, domiciliado en Paraná.



Comunicado a la Fiscalía en turno debido a que posee medidas judiciales vigentes, emanadas por el Juez de Garantías N° 2, se dispuso que sea aprehendido y alojado en Alcaldía de Tribunales.