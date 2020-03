Robaron costosas herramientas de una fábrica de amoblamientos

Delincuentes ingresaron en horas de la madrugada de ayer a un taller de carpintería donde se fabrican amoblamientos, el cual que está ubicado en Urquiza y Paraná de la ciudad de Concordia y se robaron una importante cantidad de herramientas de mano.El propietario manifestó ante nuestro medio que "los delincuentes entraron por los techos pero dejaron las manos marcadas por todos lados". No obstante recordó que "la policía nos dijo que no pueden hacer nada porque las huellas no sirven porque hay mucho polvillo".Sobre el robo sufrido, Leandro Bonasola, como propietario del taller fabricante de amoblamientos, dijo aque "lamentablemente me entraron a robar anoche y me sacaron una cuantas herramientas chicas, las que son de mano, muy útiles y costosas, son de las herramientas que usamos todos los días acá en el taller".En ese mismo sentido, Bonasola señaló que "se llevaron todas las herramientas chicas porque las grandes se ve que no las pudieron sacar", y acotó que "se ve que tenían todo estudiado por donde entrar y que es lo que venían a buscar"."A mi me avisó una vecina de que la puerta que da al frente del taller, o sea la que está sobre la ochava, estaba abierta y la reja rota -dijo indignado el carpintero- se ve que entraron saltando el muro de una cochera que está sobre calle Paraná, para luego pasar por los techos y romper un ventiluz que tenía rejas, bajaron por una viga y entraron al taller".Finalmente recordó que "las herramientas que nos robaron son muy costosas, un taladro atornillador a baterías como el que me robaron cuesta unos $10.000, por eso le pido a la comunidad que si alguien anda vendiendo, o ve en facebook que las ofrecen, les pido que se comuniquen conmigo, yo les devuelvo la plata que pagaron", dijo muy dolido por la pérdida sufrida, al tiempo que agregó: "sabemos que quienes hicieron esto son de por acá cerca del taller". Fuente: (ElSol).-