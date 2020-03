Burlando aseguró que existe un rugbier 12 en el crimen: "Hay otros involucrados"

Denuncia por apología al crimen

Fernando Burlando, abogado que representa a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en Villa Gesell, afirmó que fueron 12 los rugbiers involucrados en el ataque y pidió que la fiscal Verónica Zamboni investigue la participación de estos dos nuevos sospechosos en el homicidio."Sí, puedo confirmar que hay otros involucrados en el hecho. A la fiscalía le toca investigar la actividad que desarrollaron. La información que manejamos es que está en el lugar en los momentos más álgidos. Y hay otro que aparece en el grupo...", planteó y sostuvo: "Esto no terminaba en los 10 sospechosos, sino que había más", agregó en diálogo con Canal 13."Hay videos que ponen al número 11 en la escena del crimen. Veremos qué actividad le corresponde", apuntó el letrado.Lucas Pertossi (21) Ayrton Viollaz (20), Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (20), Luciano Pertossi (18) y Matías Benicelli (20), están acusados por la fiscal del caso de ser coautores del delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" en perjuicio del joven, y de las "lesiones" que sufrieron sus amigos.Además, permanecen imputados, pero sin prisión preventiva, Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), acusados de ser "partícipes necesarios" del mismo delito.Por otra parte, el defensor de la familia de Fernando Báez Sosa se refirió al pedido de Hugo Tomei, abogado defensor de los rugbiers, quien solicitó que Burlando sea investigado por cometer los delitos de "apología del crimen e intimidación pública" al realizar "expresiones públicas de riesgo para la vida de los imputados".En este sentido, Burlando afirmó que "se está investigando un homicidio, lo que se ve en los videos son asesinos y también cobardes. Estoy cansado de los falsos patoteros y los falsos guapos"."No la entiendo la defensa de Tomei, su estrategia fue denunciar a la fiscal, a los medios, a nosotros, no he oído en el acto de defensa a ninguno de los acusados hablar", afirmó el letrado, quien añadió: "Reitero que lleguen sanos y salvos al juicio oral, no he hablado con nadie en la cárcel de Dolores para defenderlo gratis".Según el abogado, en el marco del expediente se ha "manejado con el respeto, la ética y la moral que obedece a la actividad de cualquier profesional"."Yo también vivo en esta sociedad, y creo que el que tendría que hacer una revaluación ética y moral es él (Tomei), no yo", indicó.