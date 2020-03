Delincuente retiró el dinero y le dio un beso a la víctima tras cometer estafa

El relato de la nieta

Una anciana de 90 años domiciliada en la localidad de Conscripto Bernardi, denunció que cerca de las 14 horas recibió un llamado telefónico al teléfono fijo de la casa, en el cual una persona que se hizo pasar por su hijo le manifestaba que el presidente de la nación Argentina había hecho problema con la economía del país, y que iba a mandar a una persona del banco para que retire el dinero que tenía.En ese momento, un hombre rubio de unos 20 años, vestido con ropa clara le golpeó la puerta y de forma rápida le retiró el dinero que la señora poseía, dándole un beso y retirándose del lugar, con una bolsa que contenía una importante suma de dinero.La nieta de una mujer de 90 años contó que su abuela fue víctima de las famosas estafas telefónicas, donde se hicieron pasar por el hijo y por empleados bancarios para llevarse sus ahorros.El hecho ocurrió en la localidad de Conscripto Bernardi. Johana Monsalvo, escribió en las redes sociales que "desconocidos, por medio de una llamada telefónica, se hicieron pasar por mi papá y luego por empleados del banco. Aprovechándose de su vulnerabilidad, le sustrajeron de su casa lo que con tanto esfuerzo y sacrificio le costó"."Vivimos en un pueblo chico, donde no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Generalmente, lo vemos por la tele como algo lejano, donde nunca nos va a pasar o nunca nos va a tocar, hasta que pasa. En este caso a mi abuela con 90 años de edad", continuó la nieta de la víctima.Y agregó el pedido de ayuda para compartir la publicación y que "esto no le suceda a nadie más y no tengamos que estar lamentando cosas peores", señaló en Facebook.

Recuperaron el dinero

Tras el hecho, personal de la División Robos y Hurtos, en conjunto con personal de Investigaciones de la ciudad de Federal, realizaron allanamientos en la capital entrerriana y lograron recuperar parte del dinero robado a la mujer de 90 años en la localidad de Conscripto Bernardi. Por el hecho, dos personas mayores de edad, quedaron supeditadas a la causa. Además, se incautó un auto y armas.Los allanamientos se realizaron en diferentes barrios de la ciudad de Paraná. En una finca ubicada en calle Coronel Aquino, se secuestró un Peugeot 306 de color bordó, y la suma de $ 2500. En otra vivienda ubicada en calle Los Yaros de la misma ciudad, se logró el secuestro de una Escopeta calibre 12 y la suma de $90.100 en efectivo.Por la estafa telefónica, dos sujetos quedaron supeditados a la causa.