Sucedió este sábado, cerca del mediodía, en intersección de calles San Luis y Nogoyá de Paraná. Una moto de 110 cc colisionó contra un automóvil."Tiene raspones, no soy médico, pero no creo que la lesión pase a mayores", dijo ael conductor del auto.De la misma manera, aseveró: "Por suerte solo fueron daños materiales"."Yo tengo seguro, tengo todo al día. Ella no, tiene el seguro vencido, desde hace un mes y medio", puntualizó.