Pelearon en la puerta del Hospital Justo José de Urquiza

El director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi, comentó en La Pirámide que "no se registraron peleas dentro del establecimiento médico".



Respecto de la entrada, dijo, "no cuenta con personal de seguridad. El personal está asignado al área de guardia e internación del Hospital".



Se confirmó que no era ningún conflicto de tipo familiar vinculado con algún paciente del Hospital Justo José de Urquiza.



Por otro lado, desde la policía se recepcionó una denuncia alrededor de la medianoche, donde una persona explicó con el conflicto surgió "con el ex suegro de la hija, con quien se insultaron y después se cruzaron en el hospital donde se agredieron".