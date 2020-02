Macabro hallazgo: encontraron parte del cuerpo de un nene en basural de Rosario

El fiscal de Homicidios Dolosos Luis Schiappa Pietra dijo que según los primeros testimonios, personal de una empresa de recolección de residuos se encontraban realizando tareas de remoción con una pala mecánica en momentos en que observaron entre los deshechos una extremidad inferior izquierda correspondiente a un menor de edad.



Mediante trabajos realizados en el lugar se encontró además un fragmento correspondiente a la parte del cuello de un menor de edad. En principio y según primeros informes realizados, los mismos pertenecerían a un menor de edad de entre 3 y 5 años.



La primera impresión, según refirieron a medios de prensa los vecinos, es que el cadáver fue tirado allí al menos el martes, debido a que el lunes se hicieron tareas de limpieza y no se había encontrado nada fuera de lo común.



El fiscal ordenó la acción del gabinete criminalístico de la Agencia de Inteligencia Criminal (ex PDI). Se realizaron rastrillajes en la zona y se preservó la escena. Se solicitó toma de fotografías, relevamiento de la escena, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos del lugar.



Además se está relevando si hay búsqueda de paraderos de menores y hasta el momento no se han encontrado. La conjetura de los policías y del personal del Instituto Médico Legal que llegó al lugar es que el cuerpo sería de un chico de no más de cuatro años.



La Capital