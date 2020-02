Juzgan a sujeto acusado de violar a su hija adoptiva, con la que tuvo un bebé

La estrategia de la defensa

Se desarrolla en los Tribunales de Concepción del Uruguay, el juicio oral a un sujeto acusado de abusar durante años de una menor, con la cual tuvo un hijo, hechos ocurridos en Estación Herrera, localidad del departamento Uruguay.Según publicó, la víctima debió soportar una situación de abuso desde sus 8 años, edad en la cual habría sido trasladada desde la provincia de Misiones con el supuesto propósito de ser adoptada.Según se pudo saber, dicha adopción jamás se concretó, y la niña quedó en este entorno familiar, donde comenzó a ser abusada por quien iba a ser su padre adoptivo, llegando a quedar embarazada y dar a luz a los 19 años.Fuentes indicaron aque la denuncia fue radicada en el año 2016, luego de nacer la criatura.La causa, caratulada como "abuso sexual con acceso carnal y corrupción agravada" porque convivía con el acusado, está a cargo de la fiscal Albertina Chichi.El Tribunal está integrado por los doctores, Mariano Martínez, Fabián López Moras y Rubén Chaia.El acusado es un sujeto de unos 50 años, y llega al debate con la representación del abogado de Basavilbaso, Mario Arcusin.El defensor intentará demostrar que no existe el agravamiento, en primer lugar, por no haber una relación de padre e hija, como lo denunció la víctima.Para el abogado, "es llamativo" el hecho de que los testigos de Herrera tienen declaraciones muy calcadas y hay diferencias importantes con la única testigo de Caseros, que sería la única persona que tiene registros escritos de la asistencia prestada oportunamente a la denunciante; de acuerdo a lo que sostiene Arcusin, no coinciden los datos fundamentales.Más allá de la postura de la defensa, se confirmó que ya pasaron 10 testigos, entre vecinos y profesionales, restando otros 6 testigos ofrecidos por Arcusin que declararán este viernes, para luego pasar a los alegatos.