Muerte del atleta Braian Toledo: Cómo fue el fatal accidente en su moto

Hemos perdido a una gran persona nuestro querido Braian Toledo. Extraordinario deportista humilde generoso siempre solidario con los demás. Querido Braian QEPD Te extrañaremos mucho. Rezaremos por ti. Mis condolencias a toda la familia en este desgarrador y triste momento. — Gerardo Werthein (@gerardowerthein) February 27, 2020

El atleta olímpico argentino Braian Toledo, de 26 años y especialista en lanzamiento de jabalina, falleció esta madrugada en un accidente de tránsito en la ciudad bonaerense de Marcos Paz, de la que era oriundo.Toledo se movía en su motocicleta BMW 500cc., por la Ruta Provincial 40 y, al llegar a la intersección con la Avenida Buenos Aires, se topó con una loma de burro que no estaba señalizada. Como consecuencia, perdió el control de la moto y chocó contra una de las palmeras que adornan el bulevar de la 40.Fabricio Caradona, vecino de Braian en Marcos Paz, dio detalles de lo ocurrido en medios de Buenos Aires: "Era de esperar un accidente en ese lugar porque pusieron una loma de burro hace dos días que es de mucha altura, que no está marcada y no hay ningún cartel. Lamentablemente le tocó a Braian"."En la ruta 40 hay accidentes constantemente", aseguró el vecino que dijo siempre que Toledo estaba en Marcos Paz se lo veía entrenando en el gimnasio. "Hay mucha bronca porque Braian siempre fue un orgullo para el pueblo, no sólo por su actividad deportiva siempre fue muy solidario con los chicos del barrio", relató.En tanto el periodista Jorge Recaite, de Radio Sudeste de Marcos Paz, relató que "iba con el casco puesto pero el impacto fue muy fuerte y llegó sin signos vitales al hospital". Contó también que la loma de burro fue colocada antes del feriado de carnaval y que "se hablaba que se iba a señalizar pero no lo hicieron".