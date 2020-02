Una joven de 17 años fue degollada por su ex pareja cuando dormía con su bebé

Restricción

Era peligroso

Detenido

Femicidios

Una joven de 17 años fue degollada por su pareja mientras dormía con su bebé de tres meses. El asesino tenía restricción perimetral y escapó tras el crimen, ocurrido en Calingasta, San Juan.El asesinato fue durante la mañana del domingo cuando Ángelo Castillo, de 21 años, entró a la vivienda de Pamela Rodríguez (pareja y madre de su hijo) y la atacó con un cuchillo.Al escuchar el pedido de auxilio de la joven, su madre y hermano se acercaron a la habitación. Fue ahí cuando la encontraron con el cuerpo ensangrentado, mientras Castillo escapaba por el fondo de la casa, ubicada en una zona rural.El jefe de la División Homicidios de San Juan, comisario Ángel González, declaró que el hombre fue capturado en una zona de cerros y ríos cercana al lugar del asesinato, aunque el arma usada en el femicidio todavía no fue encontrada.Castillo no tiene antecedentes penales pero sí una restricción perimetral, que no se cumplía porque vivían en casas linderas.Lorena, la madre de Pamela, contó que su hija llegó viva al hospital y preguntaba por su hijo. "Cuando la trasladaron preguntaba por el bebé. Ella llegó consciente, escupía mucha sangre por la boca y por la nariz. Le conectaron el respirador pero los médicos no pudieron hacer más nada", le relató a FM Manantial.Además, dijo que su hija se había separado porque Castillo "había intentado dos veces suicidarse", y que los psicólogos le habían recomendado irse de la casa porque el hombre "era peligroso" para ella."Él vivía molestándola. Hice un montón de denuncias y nunca hicieron nada. Si le hubiesen dando importancia a las denuncias, a mi hija la tendría viva", expresó la mujer.Y continuó: "Voy a seguir adelante porque tengo una criatura que criar. Voy a hacer todo lo posible para darle todo lo mejor. No tengo otro consuelo que refugiarme en ese bebé".En tanto, el comisario González aseguró que al detenido "se lo vio afectado por la situación". Castillo se encuentra detenido en la Central Policial de San Juan a disposición de la justicia.Castillo presenta un historial delictivo familiar con su padre y su abuelo. Ambos protagonizaron un histórico secuestro de cocaína y marihuana y por ello fueron tras las rejas. Se trata de los conocidos 'baqueanos de la droga', Héctor Eduardo y Roberto Feliciano Castillo, detenidos en 2013 por traficar drogas a Chile a lomo de mula.Línea 144Línea 137911 Emergencias