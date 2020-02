Audio: Así estafan con el falso premio de "un año de combustible gratis"

Nuevos casos de estafas telefónicas se registraron durante este fin de semana extra largo. El ardid que esta vez utilizaron los embaucadores fue el de comunicar a sus víctimas sobre falsos premios virtuales simulando ser representantes de la empresa de combustible Shell.accedió a un audio en el que un supuesto representante de la empresa Telefónica Argentina, que dijo llamarse, Alejandro Moreno, comunicó a su víctima que había resultado ganadora de "un año de combustible gratis en las estaciones de servicios de Shell, a cambio de publicidad para la firma, porque cada ganador representa a una ciudad".Durante la comunicación, el falso representante le recomienda a su víctima que visite la web https://eventosshellytelefonica.wordpress.com/ en la que se muestran hasta las supuestas "bases y condiciones" para participar del sorteo.Luego, los embaucadores le indican a su víctima que para obtener el premio debe ir a un cajero automático, donde le detallará los pasos a seguir, para que el dinero ganado en el sorteo les sea transferido a su cuentas bancaria.Si bien en este caso, la estafa no se concretó, en otros hechos, las víctimas cayeron en la trampa y terminaron transfiriendo todo el dinero de su cuenta a otra, además de solicitar un crédito sin percatarse que lo hicieron.Y en Basavilbaso, una mujer de 41 años que no tiene sueldo fijo, tramitó un crédito por 100 mil pesos y transfirió el monto de dinero a la cuenta de su estafador.Al respecto, el jefe de la División Delitos Económicos, Javier González, remarcó que este tipo de premios virtuales no existen. "Si la persona no participa en forma voluntaria de un concurso por un premio, ninguna persona ni entidad regala nada", sentenció. Y agregó: "Ante la duda, acercarse a la empresa aludida".El comisario hizo especial hincapié en dar aviso al 911 de que está en riesgo de ser estafado. "No hay que dirigirse a ningún cajero, no seguir los pasos que le indican en la comunicación telefónica, ni brindar datos personales al interlocutor", encomendó.