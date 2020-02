Video: Lo mataron para robarle en Buenos Aires y el asesino tiene 15 años

"No siento las piernas". Rodrigo Soria, comerciante de 40 años, papá de un nene de 10 y una nena de 2, acababa de recibir un disparo en las costillas. Fue una secuencia brutal: en 20 segundos se llevaron su auto, pero también su vida.La víctima alcanzó a hablarle a Luciano, uno de los primeros vecinos que se acercó a asistirlo mientras estaba tirado en la calle, en la localidad de Piñeiro (Avellaneda).El hombre, dos meses antes, había abierto una barbería junto a un socio a tres cuadras de allí. Esa noche, sacó su Peugeot 308 blanco de un galpón y allí fue cuando lo asaltaron.Tras el ataque, lo llevaron al Hospital Fiorito, adonde agonizó 13 días. Por el homicidio hay dos detenidos: el presunto autor del disparo, de 15 años, y un cómplice, de 17. Son de la Villa Zavaleta, en la ciudad de Buenos Aires.Los Soria son una familia de comerciantes de Avellaneda. Rodrigo estaba viviendo hacía poco más de un año con su esposa y sus dos hijos en Bernal (Quilmes).Junto con su hermano, Rodolfo (45), habían sido socios hasta hace poco tiempo en un emprendimiento de productos alimenticios. Tenían stands en dos shoppings: el Alto Avellaneda y el Boulevard de Adrogué.El asalto ocurrió a las 21.26 del miércoles 29 de enero, en la calle Rivero al 500. En las imágenes se ve cuando se bajan cuatro ladrones de una camioneta Ford EcoSport. Uno de los asaltantes le hizo sacar el buzo. Luego hubo un forcejeo y el adolescente le disparó en el pecho. Huyeron en los dos vehículos.El viernes pasado, en una persecución en Gerli, atraparon a dos integrantes de la banda. Según los investigadores, el de 15 años es quien mató a Soria. "Es el que hostigó durante esos 20 segundos a Rodrigo", le dijo asu hermano Rodolfo."Jamás nos había ocurrido un episodio de inseguridad. Desde el crimen empezaron a poner controles de seguridad, pero a las nueve de la noche no queda nadie y la zona está liberada. En su mayoría vienen de la Villa Zavaleta a robar", aseguró.El de Rodrigo no fue el único crimen en la región en lo que va del año por la inseguridad. También mataron a un ex piloto del TC Platense, Alberto Ducca (56), en Brandsen y Chascomús (Villa Domínico), y a Zacarías Berdún (65), en Mariano Acosta al 700 (Piñeiro). Soria y Ducca compartieron una trágica casualidad: ambos murieron tres días antes de cumplir años.Rodolfo se enteró por su vecino de que su hermano había sido baleado. Estaba volviendo en tren de su trabajo. En el Fiorito, Rodrigo estaba consciente, pero muy grave: la bala calibre 9 milímetros le había dañado un pulmón y causado un neumotórax. Además, una esquirla le había lesionado la médula y le hizo perder la sensibilidad de las piernas.La víctima luego contrajo un virus intrahospitalario que le afectó el pulmón herido y luego se extendió al que estaba sano. El 3 y el 4 de febrero sufrió dos infartos. Los médicos lograron reanimarlo en ambas oportunidades. Terminaría muriendo el 11 de febrero, minutos antes de las siete de la mañana."Estuvimos 13 días esperando un milagro. Día a día se complicaba más. Antes del primer infarto, abrió los ojos, nos miró, nos contestaba con la cabeza cuando le hacíamos una pregunta. A mí me reconoció y me levantó su mano derecha, para que yo le tomara la mano. Luego ya quedó inconsciente", recordó Rodolfo.Tras el crimen de Rodrigo, los vecinos hicieron marchas en Avellaneda. Según indicaron las autoridades municipales a los medios locales, faltan recursos para combatir el delito. "Hoy, cada 100 mil habitantes, Avellaneda tiene 305 policías. La Ciudad de Buenos Aires tiene 892, Lanús 312 y Lomas de Zamora 350", indicaron.El homicidio de Soria fue investigado en principio por la fiscal Alejandra Olmos Coronel, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada en Avellaneda, Departamento Judicial Lomas de Zamora, aunque ahora pasó al fuero de menores.Este viernes a las 19, en Plaza Alsina, los vecinos de la zona volverán a juntarse para protestar por la inseguridad. Fuente: (Clarín).-