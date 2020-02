Encapuchados asaltaron a subcomisario retirado: Las hipótesis que se investigan

Un subcomisario retirado fue hallado maniatado en el interior de su domicilio, este martes feriado en el Barrio Nebel de Concordia. El fiscal que instruye en la causa barajó las dos primeras hipótesis en el inicio de la investigación: un intento de robo o "un posible ajuste de cuentas", supo Elonce.



Se trata de un ex funcionario policial, de 62 años, que ocupó cargos de jerarquía en Concordia. "Fue encontrado a las 17hs de este martes por una ex pareja que había ido a visitarlo; estaba maniatado en su domicilio", confirmó a Elonce el fiscal de Concordia, Martín Núñez.



De acuerdo a lo que indicó el fiscal, el subcomisario retirado declaró a los uniformados que "a las 4 de la madrugada, cuando llegaba a su domicilio en su auto, cuatro sujetos lo estaban esperando, lo redujeron, y lo llevaron hasta la casa de su madre, la que había fallecido hace unos meses, en calle San Juan al 1700".



"Revisaron la casa, lo llevaron hasta un cajero automático, y luego lo dejaron maniatado en su domicilio para retardar su aviso a la policía", aclaró el fiscal.



En la oportunidad, Núñez apuntó que "es un hecho particularmente atípico para la ciudad". Y en ese sentido, comentó que el modus operandi fue "bastante extraño".



"Si fue un intento de robo, no se llevaron su vehículo ni pertenencias de valor. No tenían ni armas blancas, ni armas fuego; solo utilizaron la superioridad numérica para reducir a la víctima. Y estaban encapuchados, con lo cual, no pudo identificarlos", detalló el fiscal.



Núñez adelantó que este miércoles se entrevistará con la víctima. "Podría ser un ajuste de cuentas", acotó el fiscal. Según los primeros datos con los que contaba, los asaltantes "extrajeron dinero del cajero automático y pertenencias de la casa de su madre". (Elonce)