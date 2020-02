Estafa a través de red social, desde un perfil falso: en qué consistió el ardid

El enfermero Orlando Vélez

se desempeña en el Hospital San Martín. F", contó aVélez detalló queEl enfermero contó que quienes pergeñaron el ilícito hicieron "robo de la identidad de la médica"."Yo caí, cometí el grave error de no constatar la información. Hice un depósito de dinero para que ella pueda viajar nuevamente a Argentina", relató Vélez.A ese dinero, dijo "no lo tenía disponible" por lo que "hice la solicitud en cuentas bancarias para poder transferir el dinero y que esta profesional pueda viajar a nuestro país", mencionó con mucha indignación por "la estafa en la que cayó".El enfermero dijo queDijo que tomarán, en primera instancia, para ver qué respuesta podemos obtener de la Aduana", acotó.El hombre no se dio cuenta que quien lo contactaba para pedirle supuestamente ayuda desde Bolivia "no era la médica" porque el perfil de Facebook contaba "con la información personal de ella y sus fotos personales".Dijo que según le comentó la médica "a otras personas del entorno de la profesional los contactaron" aparentemente con el mismo objetivo aunque "cómo conocían su número de teléfono personal han podido comprobar que no era cómo les manifestaban". Agregó que en su caso ocurrió que perdió el contacto de la médica porque "ella ya no se desempeña en el San Martín"., intenté ingresar y ese perfil ya no existe. Evidentemente están todas las pruebas para aportar. Hay una persona que se comunica que dice que es de Aduana,que comprueban esto", contó el enfermero del nosocomio paranaense., para no ser víctimas de una estafa.