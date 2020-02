Rueda de reconocimiento:mujer abusada identificó a menor detenido por el crimen

El principal sospechoso por el crimen, un hombre de 33 años que sufre de esquizofrenia, será indagado en las próximas horas, mientras que el menor ya declaró y aseguró que fue obligado a actuar contra su voluntad.El juez del caso, Oldemar Villa, advirtió que la afección psiquiatra no convierte al detenido, identificado como Omar Alvarado, en "inimputable"."Pudo haber tenido un brote o no en el momento del ataque, pero eso será material de investigación", expresó el juez acerca de Alvarado, quien también fue identificado por la víctima en una rueda de reconocimiento.Se espera que se ordene el traslado del adolescente de 16 años a un Centro de Detención Juvenil en la ciudad de Río Gallegos, donde permanecerá alojado como imputado en la investigación.Alvarado había sido aprehendido el viernes junto con otras personas en el asentamiento conocido como La Favela, pero fue liberado junto al resto de los detenidos a las pocas horas por orden del juez al considerar que la Policía no había aportado suficientes elementos para incriminarlo.No obstante, tras conocerse que ya había estado detenido por intentar asesinar a un sobrino -fue la propia madre del menor la que alertó a las autoridades sobre el hecho- el sospechoso volvió a ser arrestado, y en principio está acusado de los delitos de "rapto, abuso sexual con acceso carnal, tentativa de femicidio (en el caso de la mujer) y homicidio (en el caso del niño de 4 años)".En el momento de la detención, al hombre le habían encontrado ropas ensangrentadas que serán peritadas, además de algunas lesiones en el rostro.La mujer atacada dijo que uno de los autores del aberrante hecho, ocurrido el jueves pasado por la tarde, señaló que no quería volver a prisión.El sospechoso fue trasladado a una comisaría de Caleta Olivia para evitar intentos de linchamientos en medio de la indignación popular en Puerto Deseado, que ya motorizó dos marchas en reclamo de justicia.NA.