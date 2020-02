Adolescente fue apuñalado con un facón en la "pintada" a una quinceañera

Una "pintada", la costumbre de los adolescentes que se realiza para recibir el cumpleaños de las jóvenes que llegan a los 15 años, terminó de la peor manera: uno de los concurrentes fue apuñalado por la espalda con un facón y permanece hospitalizado en Paraná.



Ocurrió en la madrugada de este sábado en la zona de calles Soldado Bordón, ente Miguel David y Jorge Newbery.



"A la pintada llegaron unos muchachos que no habían sido invitados, y cuando los dueños de casa le pidieron que se retiraran, se inició una discusión en la calle que continuó con el enfrentamiento entre un grupo de jóvenes", explicó a Elonce el jefe de la comisaría decimoquinta, Matías Domici.



Y continuó: "Estos sujetos, que tenían unos 18 años, corrieron a uno de los chicos y lo lesionaron por la espalda; le efectuaron un corte con lo luego se determinó, habría sido un facón".



Según confirmó el comisario, tras atacar al adolescente, estos sujetos robaron el celular a su hermana, de 15 años, que se encontraba con él al momento del hecho.



El adolescente fue trasladado por un familiar al hospital San Martín donde debió ser intervenido quirúrgicamente a causa del profundo corte que registró y la gran cantidad de sangre que perdió. Permanecía internado en estado estable. "Continuaba entubado pero fuera de peligro", confió el comisario a Elonce. Un detenido, pero no hallaron el facón Personal policial de comisaría decimoquinta, bajo las órdenes del fiscal en turno, inició una investigación por los delitos de Tentativa de homicidio y Robo sobre la persona y en perjuicio de dos jóvenes de 17 años y una de 15 años.



Fue así que solicitaron al Juez de Garantías dos allanamientos y las detenciones de los autores del hecho.



En detalle, en uno de los procedimientos se secuestró una remera mangas cortas color roja con manchas símil sangre.



De acuerdo al parte policial, el autor del hecho no fue localizado en el inmueble y se continúa su búsqueda.



En tanto, en el segundo allanamiento se secuestraron una remera mangas cortas color roja, un pantalón de buzo color azul, un buzo color gris, un sacacorchos que estaba dentro de la indumentaria y un teléfono celular marca Samsung J7.



En el domicilio se procedió a la detención de un joven de 18 años por su presunta responsabilidad en el hecho que se investiga.



El comisario confirmó a Elonce que los dos agresores "cuentan con antecedentes policiales". Ambos se domicilian a pocas cuadras donde ocurrió el hecho.