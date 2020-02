Dos hechos violentos similares en menos de una hora, con la misma metodología

el subjefe de la departamental Paraná de la policía, Carlos Echaniz.

Otro hecho similar, en menos de una hora

Jesús Bustamante, hijo de José María Bustamante de 91 años, que fue víctima del violento intento de robo en su vivienda de calle Belgrano de Paraná.

Advertencia a la comunidad

La excusa del ardid, "entregar una encomienda" y luego, entrar a robar."El dueño de casa indicó al personal policial que dos personas de sexo masculino, que argumentaron que llegaban para entregar una encomienda, consiguieron que el hombre abra la puerta y entraron al domicilio. En el lugar también se encontraba la hija del dueño de la casa, una menor de 10 años de edad", comenzó relatando aMencionó asimismo queLos sujetos se retiraron del lugar, "él consiguió liberarse de la atadura que tenía y dar aviso a la comisaria. Se está trabajando con Robos y Hurtos y Criminalística levantó indicios. Se está trabajando para dar con los autores", manifestó el funcionario policial.Así lo reconoció el subjefe de la departamental de Policía de Paraná, Carlos Echaniz., abandonen el envoltorio que tenían que termina no teniendo nada en su interior y se dan a la fuga sin llegar a la sustracción de ningún elemento", detalla el funcionario policial.Recordemos quedialogó con"Nos lleva a pensar que podría tratarse del mismo grupo de personas. No estamos en condiciones de aseverarlo porque estamos trabajando con las cámaras de la zona para tratar de obtener imágenes fílmicas para acercárselas a Fiscalía", dijo el subjefe de la departamental.Ocurrió "", aportó.Al ser consultado manifestó que las actuaciones se iniciaron primeramente de oficio, aunque luego "las familias se acercaron a formalizar las respectivas denuncias, por un lado en San Benito y por otro, en comisaría segunda de Paraná".Lo que pasa es que muchas veces esta gente abusa del ser del buen vecino que por respeto, que por educación, atiende. Ahí es donde se produce este tipo de hechos", mencionó. No obstante, pidió tener precaución y ante cualquier sospecha "avisar al 911 enseguida"."Afortunadamente, pero es bueno alertar al vecino para que esté atento", dijo. Elonce.com.