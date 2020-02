Dramático testimonio del padre del niño asesinado y cuya esposa fue violada

Cuando paseaba

Fue a visitar al hijo

La vida de la mujer no corre peligro

El marido de la mujer que fue violada en la localidad santacruceña de Puerto Deseado y padre del nene asesinado, dijo hoy que está "muy dolido" por la situación que está viviendo y pidió ayuda económica para poder viajar desde Salta, donde vive, para poder ir a contener a su pareja.Celso, el marido de María Mercedes, que vive en la localidad salteña de Rosario de la Frontera, contó que pudo hablar con su esposa, que "está muy lastimada" y que "no se puede contener. Solo podía decir mi bebé, mi bebé".Según dijo, la mujer conocía la zona del circuito de la Cueva de los Leones, donde fue atacada por dos hombres. La violaron, le golpearon la cabeza con piedras y tiraron al chiquito por un acantilado.En diálogo con el canal de noticias TN, el hombre sostuvo: "No sé qué hacer. Estoy muy dolido. Ella salió a caminar, le gustaba ir a la costa a caminar con el chico. Mi hijo más grande se fue a trabajar y ella se quedó a pasear. Pasó en ese momento. No lo puedo creer".Celso contó también que su esposa había viajado a Puerto Deseado con su hijo menor, para visitar a otro de sus hijos que trabaja allí en una carpintería.Tras la entrevista, trascendió que el intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís, anunció que pudo coordinar con su par de Puerto Deseado, los medios para que el hombre se reúna con su familia.El director del hospital local, Gustavo Mirón, contó a TN que María Mercedes está "muy conmocionada" pero que "su vida no corre peligro"."Su único pensamiento es hacía su hijito", dijo y agregó que le brindan contención psicológica.En tanto, la policía sigue rastrillando la zona de La Cueva de los Leones en busca de posibles indicios sobre los agresores y armó un operativo cerrojo.Los vecinos de Puerto Desdeado convocaron hoy a una marcha para pedir justicia, que se iniciaría en la comisaría local y llegaría hasta el Juzgado de Instrucción, donde se investiga el caso.