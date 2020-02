Robaron una computadora de un negocio de ropa y piden ayuda para recuperarla

Un muchacho ingresó a un negocio de ropa y con la excusa de querer "comprar un regalo", se robó una computadora. Elsa, es la madre de la dueña del local y en ese momento se encontraba a cargo del showroom.



"Primero vi que un muchacho de unos 30 años, estuvo parado cinco minutos en la puerta del negocio, mirando un maniquí", contó a Elonce Elsa.



"Cuando ingresó, me dijo que quería hacerle un regalo a una chica. Cuando le muestro la ropa, me dijo que quería el vestido del maniquí, que se lo saque que ya venía la chica a probarse", explicó.



Según a los datos que pudo acceder Elonce, en un momento entró al local, una señora con dos chicas, y "cuando las atendí, el chico salió rápido. Ahí me robo la computadora".



La victima realizó la denuncia en la comisaria segunda. Piden que cualquier información que tengan sobre la computadora, se comunique con Solange Franco por Facebook.

Datos de la computadora: Notebook H-15 R00LA